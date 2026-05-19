１９日午後４時頃、福島市沖高で、マンホールの点検作業現場にいた関係者から「マンホール内で同僚２人が意識不明になっている」と１１９番があった。３０歳代と７０歳代の男性作業員が救助され、意識不明の状態で病院に搬送された。福島北署と同市消防本部によると、２人は市道上の深さ約３メートルのマンホールと接続する排水管内で折り重なるようにして意識を失っていた。搬送時、２人に目立った外傷はなかった。現場は、