「東都大学野球、国学院大４−１青学大」（１９日、神宮球場）国学院大が接戦を制し、７季ぶりの優勝に王手をかけた。まずは二回。２死から石野蓮（３年・報徳学園）が青学大の今秋ドラフト候補・鈴木（４年・東海大菅生）の直球を捉えて左中間スタンドへ先制ソロを放り込んだ。しかし七回に連打で同点に追いつかれ、試合は振り出しに戻る。九回まで厳しい投手戦が続いたが、延長十回タイブレークだ。国学院大の攻撃で２死