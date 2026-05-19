5月18日は国際博物館の日です。この日、長江中流の「第一の古城」と称される石家河遺跡の中心的展示施設である石家河遺跡博物館が正式開館しました。石家河遺跡は中国中部の湖北省天門市石家河鎮に位置し、これまでに長江中流で発見された新石器時代の遺跡の中でも面積が最大で、最も高い地位にあり、継続期間が最も長い、最も完全な保存状態の大型城郭集落です。この遺跡は今から5900年から3800年前にかけての長江中流における輝