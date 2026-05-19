食品や日用品、外食など、生活に直結する支出の値上げが続いています。スーパーやドラッグストアで「また値上がりしている」と感じる人も多いのではないでしょうか。特に最近は、食品価格や電気代など毎月の固定費負担が重くなり、「少しでも生活費を抑えたい」と考える家庭も増えています。そんななか、個人投資家から注目されているのが株主優待です。株主優待は、企業が株主に対して自社商品や食事券、買い物券などを提供する制