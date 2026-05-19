仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）中国語版は18日、国際卓球連盟（ITTF）に中国の卓球ファンから謝罪を求める声が上がったことを伝えた。記事がAFP通信の報道として伝えたところによると、ITTFが中国卓球ファンの怒りを買ったのはITTFの公式グッズ上の中国国旗に誤りがあったため。ITTFは英ロンドンで先ごろ開催された世界選手権団体戦で中国が優勝したことを記念するポスターやTシャツ、パーカーを発売し