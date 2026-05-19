アメリカ生まれのカラフルなクマのキャラクター“ケアベア”のポップアップストア「Care Bears on the Stage」が、5月29日（金）〜6月7日（日）の期間、東京・渋谷にあるSHIBUYA109 地下1階 DISP!!!で開催される。【写真】ポップアップストア限定！ILLITコラボの「トートバッグ」も登場■購入特典を豊富に用意今回開催される「Care Bears on the Stage」は、キュートなケアベアの限定＆先行アイテムが展開される期間限定のポ