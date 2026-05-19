プレミアリーグの名門リバプールは現地５月19日、2026-27シーズン用のホームユニホームを発表した。サプライヤーはアディダス。リバプールの公式サイトによれば、今回の新ユニは、リーグを制した1989-90シーズンのデザインから着想を得ているという。クラブは、次のようにコンセプトを説明している。「アディダスが当時手がけた、幾何学模様が特徴のデザインからインスピレーションを受け、クラブの伝統と、現代的なデザインを