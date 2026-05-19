きょう午後、神奈川県逗子市の路上で女性が倒れているのが見つかりました。目撃情報などから警察がひき逃げ事件として捜査しています。きょう午後3時すぎ、逗子市山の根の県道で「道路の中央に人が倒れている」と110番通報がありました。警察と消防によりますと、40代から50代くらいの女性が倒れているのが見つかり、意識のない状態で病院に搬送されたということです。目撃情報などから、警察がひき逃げ事件として捜査しています。