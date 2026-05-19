海面から突き出た背びれ。特徴的な頭の形をした姿が目撃されました。18日、大分市のビーチに現れたアカシュモクザメ、通称「ハンマーヘッドシャーク」です。田ノ浦ビーチの遊泳エリアにサメが出没したということで、砂浜には危険を知らせる看板が立てられていました。サメが遊泳エリアで見つかったのは初めて。海水浴はまだ解禁されていませんが、市は18日からマリンスポーツを禁止しています。サメの映像を近くの水族館の職員に見