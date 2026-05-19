吉野家の公式インスタグラムが19日までに更新され、「吉野家社員おすすめ牛丼の具アレンジ4選！」が公開された。【動画】吉野家公式が紹介社員おすすめ「牛丼の具」アレンジ4選「吉野家の牛丼の具、実はアレンジにもかなり使えます」と、「大葉バター牛丼」「ぬるやっこ」「おひたし牛」「肉すい」のアレンジを「簡単で、ちゃんと美味しい。おうちごはんの幅、広がります」と紹介。実食動画も添えて、「全部おいしかったん