18日夕方、岡山・津山市の木造住宅から火の手が上がりました。中が火の海となった住宅。もろくなった壁が剥がれ落ちます。消防が駆け付け消火にあたりますが、家の骨組みがむき出しになり、崩れ落ちる瞬間も。燃え移った車は丸焦げになっています。約2時間半後に消し止められましたが、火は隣の住宅にも広がり、木造2階建て2棟が全焼しました。火が出た当時、火元とその隣に住む人はそれぞれ家にいましたが、逃げ出して無事でした