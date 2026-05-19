佐藤官房副長官は、女性や若者が地方で働きやすい環境を整備するため、男女間の賃金ギャップの是正など4つの点を軸に、政策の充実・強化を進めるよう関係機関に指示しました。「地域働き方・職場改革等推進会議」は、石破前政権が掲げた「地方創生2.0」の一環として去年4月に設置されたもので、今年度は全国97の自治体が参加しています。きょう（19日）開かれた会議では、育児と仕事の両立支援に詳しい有識者などを交えて議論が行