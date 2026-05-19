トルコに到着したサッカーのイラン代表チーム＝18日、アンタルヤ（ロイター＝共同）【ロンドン共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会へ動向が注目されるイラン代表が18日にトルコに到着し、大会に向けた合宿を開始した。ロイター通信が報じた。合宿は南部アンタルヤ近郊で行われ、ガンビア代表との国際親善試合も組まれている。W杯開催国の一つである米国との軍事的緊張が続く中、イラン代表は6月上旬に米アリ