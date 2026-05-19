◇大相撲夏場所10日目（2026年5月19日両国国技館）元大関の平幕・正代（34＝時津風部屋）が、12場所ぶりに大関復帰の霧島（30＝音羽山部屋）をはたき込みで破った。立ち合いから胸で当たり、相手に密着させなかった。「押し込まれていて、いい形じゃなかった。立ち合いでしっかり当たれたから、（霧島の）足が流れてくれたのかな」。タイミング良くはたき込んで、大関を撃破した。結びの一番で貴重な白星を挙げ、2連勝。