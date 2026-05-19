19日も季節外れの暑さに見舞われた日本列島。福島市では午前中から気温が上昇。公園の遊具で遊ぶ子供たちは、この暑さに思わず「アイス一気飲みしたい」と話しました。午後には福島市や福島・伊達市梁川で最高気温35度以上を観測。東北地方で2026年初の猛暑日となりました。東京・練馬区では5月としては異例の3日連続の真夏日を記録。19日も全国246地点で30度以上に達し、18日に続き真夏日ラッシュとなりました。そうした中、中東