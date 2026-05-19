◇プロ野球セ・リーグ 広島-DeNA(19日、マツダスタジアム)DeNAの先発・竹田祐投手が4回まで2失点で投げ終えると、直後の5回表に代打が送られ降板となりました。今季5度目の先発をまかされた竹田投手は、初回を2つの三振を奪い三者凡退に打ち取ります。2回は坂倉将吾選手に初ヒットをゆるしながらも、続くモンテロ選手を併殺打に仕留めます。3回も三者凡退としましたが、4回には1死から四球を出し、対峙した小園海斗選手にヒットを