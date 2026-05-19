俳優・山下幸輝の制服姿に、絶賛の声が寄せられている。山下は１９日までに自身のインスタグラムを更新。「もっともっと最高の景色見せてくよ」とつづり、グリーンの制服にシースルー前髪姿の他撮りショットや、唇を噛んだ自撮りショットをアップした。この投稿にファンからは「どれも鬼強ビジュ」「一段とキラキラでまぶしすぎます」「いっちばーんかっこよかったよ」「衣装が大優勝！！！」「カッコよすぎる」「眩しいです