◆パ・リーグ西武―ロッテ（１９日・前橋）ロッテ・小川龍成内野手（２８）が「２番・二塁」でスタメン出場。両チーム無得点で迎えた３回１死三塁で、西武先発左腕の武内から中前に先制適時打を放った。群馬県出身で、前橋育英、国学院大から２０年ドラフト３位で入団。６年目の今季は打撃も好調で１軍の戦力として貢献している。地元群馬での適時打に「チャンスだったので積極的に行こうと思いました。前橋で良いところを見