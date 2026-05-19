◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）広島の床田寛樹投手が、ＤｅＮＡ打線を５回まで無失点に抑えた。５回には先頭・勝又に中越え二塁打を浴びてピンチを背負ったが、得点を与えなかった。２点先制した直後のマウンドで、相手にリズムを渡さなかった。５回無死二塁。成瀬はフルカウントから遊ゴロに仕留め、１死三塁から松尾は二ゴロ、最後は代打・ビシエドは遊ゴロ。内野ゴロ３つでピンチを切り