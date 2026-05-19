エステー（東京都新宿区）は2026年5月18日、カイロ製品と手袋の一部製品について、8月3日から出荷価格を10〜30％値上げすると発表した。「生産の効率化をはじめとする様々なコストダウンを」エステーは、「中東情勢の影響による主要原材料や資材の価格高騰、物流費の高騰などを受け、これまで企業努力を続け生産の効率化をはじめとする様々なコストダウンを図ってきました」と説明。そのうえで、「しかしながら、これ以上出荷価格