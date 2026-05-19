◇プロ野球セ・リーグヤクルトー巨人(19日、いわき)今季初登板を迎えたヤクルトの先発・高橋奎二投手。初回に失点も状態を持ち直し、5回2失点で降板しました。初回には巨人・平山功太選手の先頭打者ホームランを浴び、2アウト3塁のピンチからも大城卓三選手のタイムリーで失点を重ねた高橋投手。2回の先頭にもヒットを浴びるも、ランナーをけん制アウトとするなど、打者3人で抑えます。3回以降も度々ランナーを背負うも粘投を見