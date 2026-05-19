大垣競輪場のF1「海津温泉賞」は20日が初日。19日は前検が行われた。S級特選12R。杉森に任され、嵯峨に付く選択肢もあった宿口陽一（42＝埼玉）だったが、あえて自分で戦うことを選択した。「嵯峨君は魅力のある選手。自分一人なら付いていると思うけど、やはり杉森さんを他地区の選手の3番手回りにはできない」と理由を話した。「最近は自力を出してないので何ができるかは分からない」。そんな前置きはあっても今節の競