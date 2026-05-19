バレーボールの大同生命ＳＶリーグの年間表彰式が１９日、都内で行われた。女子日本代表で、ＮＥＣのアウトサイドヒッター佐藤淑乃（２４）は、２季連続でレギュラーシーズンベスト６に入った。壇上で「このような素晴らしい賞をいただけてうれしく思う。長いシーズンをともにたたかったチームメート、ファンのみなさんには感謝しています。これからも感謝の気持ちと向上心を忘れずバレーボールを楽しんでいきたい」と表情を引き