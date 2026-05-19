5月19日（火）に放送された『徹子の部屋』に、フランスの名優ジャン・レノが出演。世界中を魅了した代表作『レオン』について語る場面があった。【映像】ジャン・レノ、32年前の名作『レオン』の殺し屋役が世界中で愛されたワケ「なので観客は私を許してくれた」現在、自身の半生を語る一人舞台のために来日中のジャン・レノ。そんな彼がハリウッド、そして世界中を魅了するきっかけとなったのが、孤独な殺し屋を演じた伝説的名作