俳優の高畑裕太が5月16日、オフィシャルサイトとXで突如として発表した声明文。過去の不祥事に言及したこの声明が、波紋を呼び続けている状況だ。「高畑さんは2016年8月に映画の撮影のため宿泊していた群馬県前橋市内のビジネスホテルの女性従業員に性的暴行を加えた強姦致傷容疑で逮捕されています。のちに女性との示談が成立し不起訴処分となりますが、出演映画を降板し、所属事務所からマネジメント契約を解除されています。