神奈川県逗子市で歩行中の女性が乗用車にはねられました。女性は意識不明の重体で、車は現場から逃走しているということです。【映像】現場付近の様子19日午後3時すぎ、神奈川県逗子市山の根で「乗用車と歩行者の事故があったようで、女性が倒れており、意識はないようです。乗用車は逃げたようです」などと119番通報がありました。警察などによりますと、40代から50代の女性が路上を歩いていたところ、乗用車にはねられたと