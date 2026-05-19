歌手の工藤静香（56）がInstagramに投稿したバスローブ姿の動画に、さまざまな反響が寄せられている。【映像】工藤静香のすっぴん“バスローブ姿”（動画あり）これまでも、スタイル際立つ装いでエクササイズに励む動画や、スウェットコーデでくつろぐ自宅の庭での様子など、飾らない姿をInstagramで披露してきた工藤。お風呂上がりの“バスローブ姿”に反響19日の投稿では、バスローブ姿の無防備な装いでプロデュースしたコ