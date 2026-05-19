日豪経済閣僚対話を前に握手するオーストラリアのファレル貿易相（左）と赤沢経産相＝19日午後、経産省赤沢亮正経済産業相は19日、経産省でオーストラリアのファレル貿易相との日豪経済閣僚対話に臨んだ。中国による輸出規制を念頭にレアアース（希土類）の安定的な確保に向け協力することで一致。中東情勢の悪化を受け、安定的なエネルギー供給についても確認した。日本は資源が豊富なオーストラリアから液化天然ガス（LNG）