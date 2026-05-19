アフリカ中部でのエボラ出血熱の感染拡大を受け、東京都は１９日、今年度初の感染症対策連絡会議を開き、今後の対応方針を決定した。現時点で国内で感染するリスクは低いものの、都内での発生に備え、感染者の受け入れ体制や防護具の備蓄状況を改めて確認する。エボラ出血熱は、感染者の血液や体液との接触で感染し、重篤化して亡くなることもある。コンゴ民主共和国などで８０人超が死亡した可能性があり、世界保健機関（ＷＨ