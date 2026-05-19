＜大相撲五月場所＞◇十日目◇19日◇東京・両国国技館【映像】存在感が“ハンパない”男性著名人の姿大相撲五月場所の十日目、白熱した取組が繰り広げられる中、中継カメラが溜まり席に鎮座する“存在感ハンパない”一人の男性著名人の姿を捉えた。白Tシャツにピンクのシャツというひと際目を引く装いと、鋭い眼光にネット上のファンから「めっちゃ目立つ」「視線が鋭い」など驚きの声が相次いだ。前頭十一枚目・宇良（木瀬）