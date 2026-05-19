警察署でカメラが捉えたのは、表情を変えることなく歩く竹内陸容疑者（26）。犯行現場は北海道・苫小牧市。14日、マンションの玄関で火を付け、壁を燃やした疑いが持たれています。竹内容疑者は容疑を認め、余罪についてもほのめかしています。苫小牧市では12日から不審火が相次いでいました。電話ボックスにあった電話帳が焼け、住宅の玄関先も燃えています。警察は、竹内容疑者が一連の不審火に関与している可能性があるとみて捜