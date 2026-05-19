上皇ご夫妻は19日夕方、静養先の葉山御用邸近くの海岸で地元の人たちなどと交流されました19日から神奈川県葉山町の葉山御用邸で静養中の上皇ご夫妻は、午後5時前、御用邸近くの海岸を散策されました。「風があるから、波があるから」「風がずいぶん強い」また、ご夫妻は海岸に居合わせた人たちに声をかけられました。「しっかりしてるみたいね」「良かったわね」「今いくつくらいになります？」「9か月になりました」「でもしっか