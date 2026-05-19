大相撲夏場所１０日目（１９日、東京・両国国技館）、大関霧島（３０＝音羽山）が幕内正代（３４＝時津風）にはたき込まれて２敗目。「全然前に出られなかったです」と唇をかんだ。９日目に幕内若元春（３２＝荒汐）を寄り倒して８勝目を挙げた際に、額を強打して流血。この日はばんそうこうをつけて土俵に上がり、取組後の支度部屋では再び額に血がにじんでいたが「全然大丈夫です」と強調した。これで、優勝争いは２敗で６