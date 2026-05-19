女優の小芝風花が18日、インスタグラムを更新し、女優・柳生みゆとの“デート”ショットを公開した。【写真】仲良しの小芝風花＆柳生みゆ小芝は「みゆちゃんとデートした」と報告。「みゆちゃんと遊んでるとき、時計見るたびに驚く。時間経つの早すぎて 話し足りないからまたすぐ遊ぶーっっ」とつづり、仲の良さがうかがえるプライベートショットを披露した。また、柳生も同日にインスタグラムを更新し、「風花とランチして