フジテレビの井上清華アナウンサーが16日、インスタグラムを更新。高島彩、加藤綾子の両アナウンサーから31歳の誕生日を祝福されたことを報告した。【写真】豪華3ショットをさらに見る井上アナは「写真の自分がとっても幸せそうです笑」とつづり、「高島さん、加藤さんお2人と お会いできるだけでも嬉しいのに、お誕生日までお祝いしていただきました」と感激した様子を投稿。「加藤さんとは同じお誕生日なのです」とも明かし