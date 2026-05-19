タレントの山口もえが18日、インスタグラムを更新し、手作り弁当を公開した。【写真】おいしそう！山口もえの手作り弁当山口は「今朝のお弁当は 昨晩作った肉じゃが ニンジンとツナとメンタイコ和え アスパラガスとウインナー 煮卵 オーツ麦入りごはんだよー」とメニューを紹介。「次女のリクエストふりかけを添えて」とつづった。公開された写真には、肉じゃがや煮卵、アスパラガス、ミニトマトなどを詰めた弁当が収めら