◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）過去１０年の上位馬を見ると、前走桜花賞組は外せない。過去１０年すべてで最低１頭は前走桜花賞組が３着までに入っており、１８、２３、２４年ではワンツースリー。今年は少数精鋭となったが、やはりマークは必要だ。桜花賞で１〜４番人気だったノーザンファーム生産馬は【４・５・４・１１】（データは過去１０年、以降も）。馬券対象になった１３頭