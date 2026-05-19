ホワイトソックスの2月のX投稿が再脚光米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は、メジャー全体で2位の17本塁打を放つなど大活躍を見せている。移籍1年目ながらメジャーを席巻する活躍に驚きが広がる一方、開幕前に本塁打の量産を予言していた人物が改めて脚光を浴び、大きな話題となっている。村上は47試合で17本塁打をマーク。ヤンキースのアーロン・ジャッジを上回り、ア・リーグの本塁打王争いでトップに立つなど、