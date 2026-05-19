日本テレビの後呂有紗アナウンサーが「ＤａｙＤａｙ．スーパーライブ」のオフショットを披露した。後呂アナは１９日までに自身のインスタグラムを更新。「ＤａｙＤａｙ．スーパーライブ最高の３日間をありがとうございました」と記し、レギュラー出演する同局系情報番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）のイベントに出演した際のショットをアップ。白いレース、シルバー、イエローと３日間で異なるロングスカート、