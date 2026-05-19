バレーボールの大同生命ＳＶリーグの年間表彰式が１９日、都内で開かれ、女子でレギュラーシーズンで初優勝したＮＥＣ川崎のエース・佐藤淑乃は、２季連続でアウトサイドヒッター部門のベスト６に輝いた。黒系のリボンを付けたパンツスタイルで登壇し「素晴らしい賞をいただけて本当にうれしく思います。ファンの皆さんに感謝しています。これからも感謝の気持ちと向上心を忘れず、前向きに取り組んでいきたいと思います」と表