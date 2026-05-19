◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）広島のエレフリス・モンテロ内野手が、先制の２点適時打を放った。両軍無得点の４回２死二、三塁。見逃せばボールのような低め変化球に食らいつき、左前に運んだ。「打ったのはスライダー。曲がり球が多かったので、厳しいコースは我慢して甘くきたところを捉えることが出来ました。先制出来て良い仕事が出来ました」と振り返った。２回無死一塁の打席では、