◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１９日・倉敷）好投を続けていた阪神の先発・西勇輝投手が、３点リードの４回に暗転した。先頭の村松から３連続四死球。突然制球を乱し、石伊に右翼線へ２点適時二塁打を浴びた。連続イニング無失点は「１２」でストップ。しかし、その後のピンチは粘り腰で踏ん張った。