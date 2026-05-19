山口がユニフォーム胸パートナーの交代を発表したJリーグのレノファ山口FCは5月19日、2026/27シーズンよりユニフォーム胸パートナー企業がユーピーアール株式会社から交代することを正式発表した。同社は2014シーズンのJFL時代から13年間にわたりオフィシャルトップパートナーおよびユニフォーム胸パートナーとしてクラブを支援してきた。今後はユニフォームの胸という位置からは交代するものの、2026/27シーズン以降もオフィ