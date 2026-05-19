ウォルト・ディズニー・ジャパンは、2026年5月19日に六本木ヒルズアリーナにて、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』ジャパンプレミアを開催。ペドロ・パスカルさんやジョン・ファヴロー監督、さらにアンバサダーの中島裕翔さんが登壇し、作品の魅力や公開に向けた熱い思いを語る特別なイベント。生オーケストラの演奏や、特製和傘のギフト贈呈など、大盛り上がりとなったイベントの様子をお届けします