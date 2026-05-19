アイドルグループ・NMB48の岡腰星来・田中れい・谷口詩乃が、18日発売の『週刊ヤングマガジン』25号（講談社）の巻末グラビアに登場する。【写真】あどけない水着グラビアを披露した岡腰星来、田中れい、谷口詩乃NMB48の11期研究生から、フレッシュ全開の3人が初登場。岡腰は11期生の頼れるリーダー的存在。明るく元気な笑顔が弾けるグラビアに。2歳から野球観戦に通う大の日ハムファンである田中は、素直なムードメーカー的存