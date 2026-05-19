上皇ご夫妻が神奈川県葉山町の静養先で、地元住民らと交流されました。上皇ご夫妻はきょう午前、葉山町に車で到着し、地元住民や観光客などから出迎えを受けられました。沿道から声をかけられると、ご夫妻は車の窓を開けて手を振り、御用邸に入られました。そして午後5時ごろ、おふたりは御用邸のそばにある岬「小磯の鼻」へ。上皇さま「それはどういう犬？」住民「柴犬です」上皇さま「日本犬みたいな感じ。いくつになるんですか