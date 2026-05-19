ボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」は5日目を終えた。地元の仲谷颯仁（31＝福岡）は序盤1、3、2着と好調な滑り出しも、予選後半は5着3本の急ブレーキで予選敗退となった。今節2度目の1号艇が巡ってきた5日目6Rでも、5コース今垣のダッシュ強襲を浴びて2着。「厳しかった。特に足りないのは伸びだけど、出足も押している感じがなかった」とポツリ。ただ、このままでは終われない。「合った状態なら普