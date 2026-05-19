東都大学野球春季リーグは19日、神宮球場で最終週の1回戦3試合が行われ、勝ち点を挙げたチームが優勝となる直接対決で国学院大が青学大を4―1で破り先勝した。20日の2回戦に勝てば7季ぶりの優勝が決まる。首位の国学院大はタイブレークの延長十回2死から大谷がサヨナラ3ランを放った。2位の青学大は史上初の7連覇へ後がなくなった。中大は伊藤櫂の本塁打などで東洋大を6―5で下し、亜大は立正大に4―2で勝った。