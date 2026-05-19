ソフトバンクからDeNAにトレード加入した尾形崇斗投手（26）が19日、移籍後初めて1軍に合流した。新天地の環境に一日でも早く慣れることを目的に、相川監督の発案で異例の1軍練習参加が実現した。出場選手登録はしないまま3日間限定でこの日から広島遠征に同行する。新しいブルーのチームウエア姿でグラウンドに姿を見せた尾形。ロッカーに練習メニューなどを書き込んだノートを忘れて取りに戻るなど緊張した様子だったが、キ