元Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰで俳優・中島裕翔が１９日、都内で行われた、映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」（２２日公開）のジャパンプレミアに出席。４月に俳優・新木優子との結婚を発表後、初の公の場となった。シリーズ７年ぶりの劇場最新作となる今作のイベントで、会場には主人公・マンダロリアンを演じたペドロ・パスカルとジョン・ファヴロー監督も登場。シリーズの大ファンで、日本の